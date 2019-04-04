Центробанк выставит на продажу долгосрочные ноты
4 апреля 2019 11:11 178
Центральный банк Азербайджана (ЦБА) планирует выпускать более долгосрочные ноты.
Об этом, как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, сказал на ежегодной конференции Fitch Ratings в Баку директор департамента денежной политики Центрального банка Азербайджана Азер Алескеров.
"В данный момент есть такая идея. Планируем выпускать ноты на три, шесть месяцев, а также на год", - сказал он.
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