В течение года уровень инфляции в Азербайджане сохранится на стабильном уровне.

Об этом, как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, сказал на ежегодной конференции Fitch Ratings в Баку директор департамента денежной политики Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Азер Алескеров.

По словам Алескерова, баланс счета текущих операций составляет 13 процентов ВВП: "Азербайджан является одним из немногих стран, где баланс счета текущих операций от всего ВВП равен двузначному числу", - отметил он.

Он далее добавил, что также продолжаются работы в целях развития ненефтяного сектора и ненефтяного экспорта, развивается туризм.

Как отметил представитель ЦБА, валютный рынок функционирует в сбалансированном режиме, валютные резервы страны продолжают расти, сокращается долларизация. Денежная политика Центрального банка направлена на стабилизацию цен на рынке.

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