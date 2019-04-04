Центробанк об изменении цен в Азербайджане
В течение года уровень инфляции в Азербайджане сохранится на стабильном уровне.
Об этом, как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, сказал на ежегодной конференции Fitch Ratings в Баку директор департамента денежной политики Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Азер Алескеров.
По словам Алескерова, баланс счета текущих операций составляет 13 процентов ВВП: "Азербайджан является одним из немногих стран, где баланс счета текущих операций от всего ВВП равен двузначному числу", - отметил он.
Он далее добавил, что также продолжаются работы в целях развития ненефтяного сектора и ненефтяного экспорта, развивается туризм.
Как отметил представитель ЦБА, валютный рынок функционирует в сбалансированном режиме, валютные резервы страны продолжают расти, сокращается долларизация. Денежная политика Центрального банка направлена на стабилизацию цен на рынке.
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