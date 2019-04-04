Россия и Азербайджан имеют хорошую динамику сотрудничества во многих сферах экономики, а также перспективы для их роста.

Об этом, как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, сказал министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев на совместном азербайджано-российском форуме в Баку.

По его словам, товарооборот между двумя странами в 2018 году составил 2,5 миллиарда до долларов, что на 19 процентов больше показателя предшествовавшего года.

В Азербайджане действует около 700 компаний с российским капиталом. Как отметил министр, объем инвестиций российских компаний в Азербайджан составил 4,4 миллиарда долларов, а объем азербайджанских инвестиций в Россию - 1,2 миллиарда долларов.

Мустафаев отметил, что у двух стран есть серьезные перспективы для развития сотрудничества в сфере сельского хозяйства, химического машиностроения, промышленности и в ряде других отраслей.

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