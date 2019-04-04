В Азербайджане подешевело золото
Цены на золотые и серебряные слитки в Азербайджане в четверг незначительно понизились по сравнению с показателями предыдущего дня. Как передает Day.Az, об этом сообщает Trend со ссылкой на данные Центрального банка.
Так, унция золота 4 апреля подешевела на 0,6715 маната, составив 2197,607 маната, серебра - на 0,0528 маната, до 25,7602 маната, унция платины подорожала на 25,1855 маната, до 1486,3355, а унция палладия подешевела по сравнению с прошлым показателем на 46,699 маната, до 2397,6715 маната.
|
Название
|
04.04.2019
|
03.04.2019
|
Золото
|
XAU
|
2197,607
|
2198,2785
|
Серебро
|
XAG
|
25,7602
|
25,813
|
Платина
|
XPT
|
1486,3355
|
1461,15
|
Палладий
|
XPD
|
2397,6715
|
2444,3705
Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.
Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!