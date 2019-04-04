Цены на золотые и серебряные слитки в Азербайджане в четверг незначительно понизились по сравнению с показателями предыдущего дня. Как передает Day.Az, об этом сообщает Trend со ссылкой на данные Центрального банка.

Так, унция золота 4 апреля подешевела на 0,6715 маната, составив 2197,607 маната, серебра - на 0,0528 маната, до 25,7602 маната, унция платины подорожала на 25,1855 маната, до 1486,3355, а унция палладия подешевела по сравнению с прошлым показателем на 46,699 маната, до 2397,6715 маната.

Название 04.04.2019 03.04.2019 Золото XAU 2197,607 2198,2785 Серебро XAG 25,7602 25,813 Платина XPT 1486,3355 1461,15 Палладий XPD 2397,6715 2444,3705

Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.

Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма.