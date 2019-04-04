В январе-марте 2019 года в Азербайджане число зарегистрированных в электронно-информационной системе трудовых договоров увеличилось на 66 тысяч (исключая военнослужащих, лиц особого ранга, а также трудовые договора, заключенные на бумаге). Об этом, как передает Day.Az, сообщает в четверг Trend со ссылкой на министерство труда и социальной защиты населения.

Из них 47 500 заключены в частном, остальные - в государственном секторе.

В минувшем году был отмечен рост на 91,3 тысячи, по количеству заключенных трудовых договоров.

Отметим, что работа на основании трудового договора создает основу для будущего соцобеспечения работника, поддерживая условия труда, обеспечивающие охрану здоровья работника, а также возможность получать зарплату не ниже минимальной и др. Также налаживание трудовых отношений по трудовому договору важно с точки зрения налоговых поступлений и поступлений в системе социального страхования.