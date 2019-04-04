Россия и Азербайджан имеют большой потенциал для развития двустороннего сотрудничества в промышленной сфере.

Об этом, как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, сказал журналистам на брифинге в Баку министр промышленности и торговли России Денис Мантуров.

"Бизнес-миссия с участием компаний из разных отраслей, которую мы организовали, потенциально изучила азербайджанский рынок. Многие из этих компаний хотели бы нарастить объемы поставок, и создать совместные производства", - сказал министр.

По словам министра, Азербайджан и Россия могли бы наладить экспорт в третьи страны, за счет сокращения логистических расходов, с учетом стратегического расположения Азербайджана в регионе.

Мантуров отметил, что планируется провести встречу с азербайджанскими партнерами в России, в Екатеринбурге, в рамках индустриального форума "Иннопром" в начале июля. В рамках форума, по его словам, будет продолжен диалог с теми компаниями, с которыми планируется отработать проекты, которые были обсуждены на сегодняшнем форуме в Баку, чтобы подвести определенный итог и помочь компаниям найти решение по обеспечению мер государственной поддержки, в том числе финансовой.