При организационной поддержке Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ) при министерстве экономики Азербайджана проведен очередной онлайн-тренинг. Об этом, как передает Day.Az, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Агентство по развитию МСБ.

Онлайн-тренингом на тему "Организация услуг, осуществляемых в сфере пищевой безопасности, и новшества" воспользовались около 300 предпринимателей в Баку и регионах. Тренинг был доступен и на странице Агентства в социальной сети Facebook . В ходе тренинга были представлены презентации, связанные с пищевой безопасностью, соответствующими процедурами в этой сфере и новшествами, а также даны ответы на вопросы предпринимателей. При проведении тренинга были использованы технические возможности Центра "UNEC Extern" Государственного экономического университета. К тренингу в качестве экспертов были привлечены сотрудники Агентства по развитию МСБ. В рамках онлайн-тренинга предприниматели имели возможность обращаться к экспертам как непосредственно в устной, так и в письменной форме. Ответы на часть письменных обращений эксперты давали оперативно в ходе тренинга, а ответы на вопросы, требующие уточнения, были даны уже после него.

Отметим, что предпринимателей оповестили об онлайн-тренинге посредством СМИ, страниц в Facebook ,а также сайтов министерства экономики (www.economy.gov.az) и Агентства по развитию МСБ (www.smb.gov.az).

Предпринимателям была оказана всесторонняя помощь для подключения к тренингу из любой точки и его просмотра в режиме реального времени как со стороны Агентства по развитию МСБ, так и "Друзей МСБ", действующих в 10 города и районах страны.

Отметим, что Агентство, с учетом обращений предпринимателей, регулярно проводит онлайн-тренинги. До сегодняшнего дня около 1200 предпринимателей уже воспользовались такой возожностью. Агентство по развитию МСБ и и далее намерено продолжать онлайн-тренинги по темам, наиболее интересующим предпринимателей.