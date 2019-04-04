В Баку состоится презентация Портала Комиссии по бизнес-среде и международным рейтингам и Платформы диалога между государством и бизнесом.

Об этом, как передает Day.Az, сообщили Trend в четверг в Центре анализа экономических реформ и коммуникаций.

Как ожидается, на мероприятии выступят главный советник Службы помощника Президента Азербайджана по вопросам экономической политики и промышленности Вюсал Шихалиев, заместитель министра экономики Ниязи Сафаров, заместитель министра юстиции Азер Джафаров, заместитель министра налогов Илькин Велиев, заместитель министра энергетики Самир Велиев и другие спикеры.

Участники мероприятия обсудят экономические реформы в сфере государственных закупок, реформы по повышению доступности судов, новую систему регистрации бизнеса, е-систему обращения для подключения к энергоснабжению, диалог между государством и бизнесом, систему "Зеленый коридор" и другие вопросы.