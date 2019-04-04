AccessBank объявил о новых структурных изменениях.

Эльшан Пирмалыев и Натиа Берия назначены на должность генерального директора. До этого Эльшан Пирмалыев занимал должность Исполнительного Директора по Бизнес и Розничным клиентам. А Натия Берия подключилась к команде AccessBank-а от компании Inspiring Development GmbH, где работала старшим банкиром.

Отметим, что до этого в банке не было должности гендиректора.

Кроме того, Вагиф Бабаев назначен Исполнительным Директором по Малым и Средним Бизнес клиентам, Гюнай Джалилова - Исполнительным Директором по Корпоративному Банкингу и Маркетингу, Фарида Пирвердиева - Исполнительным Директором по Финансам и Международным отношениям, Сабухи Сулейманлы - Исполнительным Директором по Финансовой Реструктуризации и Восстановлению Кредитов. До этого назначения Вагиф Бабаев и Сабухи Сулейманлы возглавляли одноименные департаменты.

На новой позиции Гюнай Джалилова будет курировать такие структурные подразделения, как департаменты Корпоративного банкинга и Маркетинга, а также Центр по связи с клиентами. А Фарида Пирвердиева будет контролировать такие направления, как международные отношения, финансовая отчетность и казначейство.

Таким образом, вместе с Низами Гадировым, который курирует управление рисками, а также Эльшаном Гаджиевым, ответственного за финансовый блок, количество исполнительных директоров возросло до шести.