То, что в 2019 году Азербайджан существенно улучшил позиции в рейтинге Всемирного банка Doing Business-2019, является наглядным показателем ускоренного темпа развития национальной экономики.

Об этом, как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, сказал президент Фонда поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO) Юсиф Абдуллаев.

По его словам, Азербайджан совершил качественный скачок, поднявшись в общем рейтинге на 32 позиции и заняв 25 место среди 190 стран мира.

"При этом Азербайджан по некоторым позициям занимает лидирующее место среди этих стран. К примеру, наша страна входит в десятку стран, в которых легче всего начать бизнес, что указывает на то, что в Азербайджане создан благоприятный инвестиционный климат, которому сопутствовала соответствующая договорная база. На сегодняшний день подписаны двусторонние договора о сотрудничестве со многими странами, в частности по инвестициям и их привлечению", - сказал Абдуллаев.

Глава AZPROMO заявил об отсутствии каких-либо ограничений по валютному обмену, а также трансферу технологий от иностранных инвесторов.

"Благодаря своему стратегическому расположению Азербайджан, который находится на стыке Европы и Азии, обладает хорошей возможностью для развития железнодорожных путей. Опять-таки этому способствует также инфраструктура страны и наличие транспортных сообщений Север-Юг, Восток-Запад, проходящих через нашу страну в Китай и в Польшу, вплоть до Финляндии. Еще одним показателем успешного развития национальной экономики является создание промышленных парков, имеющих доступ к инвестиционному поощрению", - сказал Абдуллаев.

Далее он отметил, что сельское хозяйство, промышленность, машиностроение - это тот перечень сфер, развитию которых в рамках стратегических дорожных карт Азербайджана уделяется большое внимание и оказывается необходимая поддержка на уровне государства.

Он отметил, что миссия AZPROMO заключается в оказании поддержки развитию ненефтяного сектора в целом, и в частности экспорту и привлечению иностранных инвестиций в страну.

По словам Абдулаева, AZPROMO целенаправленно использует соответствующие механизмы для привлечения иностранных инвестиций в страну.

"Мы готовы консультировать наших российских партнеров в рамках B2B встреч и активно взаимодействовать в двустороннем формате", - сказал глава AZPROMO.

Отметим, что в Баку прошло мероприятие с участием азербайджанских и российских предпринимателей. В нем приняли участие министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев, министр промышленности и торговли России Денис Мантуров, председатель правления Азербайджано-российского делового совета Самед Гурбанов, исполняющий обязанности президента Азербайджанского фонда поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO) Юсиф Абдуллаев, главный директор Российского экспортного центра Андрей Слепнев.

Также отметим, что в рамках мероприятия в столицу Азербайджана прибыли представители более 60 российских компаний, действующих в различных отраслях экономики, в том числе в сферах сельского хозяйства, ИКТ, автомобильного машиностроения, химической промышленности и других.

По данным Государственного таможенного комитета Азербайджана, товарооборот с Россией в 2018 году составил 2,55 миллиарда долларов, в том числе экспорт азербайджанской продукции в эту страну - 665,74 миллиона долларов.