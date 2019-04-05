Цена нефти марки Brent поднялась выше 70 долларов за баррель впервые с 12 ноября 2018 года, следует из данных торгов, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

По состоянию на вечер четверга, стоимость июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 1,02%, до 70,02 доллара за баррель, майских фьючерсов на нефть марки WTI - на 0,43%, до 62,73 доллара за баррель.

По мнению аналитиков, котировки отражают надежды инвесторов на стабильный спрос на нефть.

"После публикации сильных данных по PMI в Китае и США, усилились ожидания гораздо более высокого спроса по сравнению с предыдущими прогнозами. Кроме того, потенциально поддержку ценам окажет любое торговое соглашение США и Китая", - считает главный рыночный стратег CMC Markets Майкл Маккарти, чьи слова приводит агентство Рейтер.

Ранее стало известно, что индекс деловой активности (PMI) в промышленности Китая в марте вырос до 50,8 пункта с 49,9 пункта в феврале. Аналитики ждали увеличения показателя только до 50,1 пункта. А по данным американского Института управления поставками, индекс деловой активности в промышленности США в марте поднялся до 55,3% с 54,2% в феврале при прогнозах роста лишь до 54,5%.

Нефтяные трейдеры следят и за новостями по американо-китайским торговым переговорам в надежде на скорое заключение торговой сделки между Вашингтоном и Пекином. В четверг вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ прибыл в США во главе китайской делегации для проведения девятого раунда китайско-американских консультаций с торговым представителем США Робертом Лайтхайзером и министром финансов страны Стивеном Мнучином.