Проект "Южный газовый коридор", который предусматривает транспортировку азербайджанского газа в Европу, обеспечит энергетическую безопасность Боснии и Герцеговины. Об этом, как передает Day.Az, сказал Trend федеральный министр энергетики, горнодобывающей промышленности и промышленности Боснии и Герцеговины Нермин Джиндич.

Он отметил, что Босния и Герцеговина не производит природный газ и полностью удовлетворяет свои потребности в нем за счет импорта от одного поставщика, которым является Российская Федерация.

По словам Джиндича, присоединение Боснии и Герцеговины к проекту "Южный газовый коридор" вместе со своими партнерами в регионе позволит стране импортировать газ из разных источников, обеспечивая тем самым ее энергетическую безопасность и расширяя внутренний газовый рынок.

Говоря о недавнем заседании Консультативного совета по "Южному газовому коридору", состоявшемся в феврале в Баку, министр сказал, что на встрече основное внимание было уделено текущему статусу проекта и его возможному дальнейшему развитию. "Участие представителей финансовых институтов, таких как Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) и Всемирный банк, а также других энергетических компаний придало особое значение этому мероприятию. В ходе встречи они выразили заинтересованность в дальнейшей реализации этого проекта. Дальнейшее развитие "Южного газового коридора" имеет особое значение также для Боснии и Герцеговины с точки зрения диверсификации маршрутов и источников поставок природного газа", - сказал Джиндич.

Отметим, что проект "Южный газовый коридор" предусматривает создание трубопроводной инфраструктуры для транспортировки в Европу через Турцию азербайджанского газа, добываемого в рамках разработки месторождения "Шахдениз-2".

Основными компонентами проекта являются: "Шахдениз-2", расширение Южно-Кавказской трубопроводной магистрали Баку-Грузия-граница с Турцией, строительство Трансанатолийского газопровода (TANAP) от восточной до западной границы Турции и Трансадриатического газопровода (TAP), соединяющего Грецию, Албанию и Адриатическое море на юге Италии.

Поставки азербайджанского газа в Европу ожидаются в начале 2020 года в объеме 10 миллиардов кубических метров. Кроме того, шесть миллиардов кубометров азербайджанского газа будут поставляться в западные регионы Турции. Поставки в Турцию начались летом 2018 года.