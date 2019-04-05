Азербайджанская нефть значительно подорожала
Цена азербайджанской легкой нефти, добываемой на блоке месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли", на базисе CIF в итальянском порту Аугуста 4 апреля составила 71,51 доллара за баррель, что на 0,72 доллара больше показателя среды. Об этом, как передает Day.Az, сообщил Trend в пятницу источник на нефтегазовом рынке страны.
На базисе FOB в турецком порту Джейхан цена Azeri Light в четверг составила 70,87 доллара за баррель, что на 0,71 доллара больше по сравнению с предыдущим показателем. Азербайджан добывает Azeri Light с 1997 года и экспортирует этот сорт по трубопроводам Баку-Тбилиси-Джейхан и Баку-Супса, а также в грузинский порт Батуми - по железной дороге.
Азербайджан также продает свою нефть сорта URALS из российского черноморского порта Новороссийск, доставляя сырье по трубопроводу Баку-Новороссийск. Цена на URALS с отгрузкой из порта в четверг составила 69,04 доллара за баррель, что на 0,53 доллара больше предыдущего показателя.
Стоимость барреля нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, 4 апреля составила 69,74 доллара за баррель, что на 0,51 доллара больше предыдущего показателя.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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