По случаю участия Национального Агентства Италии по Туризму (ENİT) в международной туристической выставке AITF, проходящей в Экспоцентре Баку с 4 по 6 апреля, в посольстве Италии в Азербайджане 4 апреля был организован специальный приём для представителей туристической отрасли Азербайджана.

Во время приёма посол Италии в Азербайджане г-н Аугусто Массари и руководитель представительского офиса ENIT-Национального Агентства Италии по Туризму Ирина Петренко обсудили с ведущими туристическими операторами, работающими с итальянским направлением, журналистами и другими представителями туриндустрии перспективы развития сотрудничества и возможности по увеличению туристических потоков в Италию - страну, безусловно одну из самых желанных для азербайджанских путешественников.