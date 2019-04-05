В Баку проходит презентация Портала Комиссии по бизнес-среде и международным рейтингам и Платформы диалога между государством и бизнесом, сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend.

Как отметил на презентации исполнительный директор Центра анализа экономических реформ и коммуникаций Вюсал Гасымлы, презентация Платформы диалога позволит перейти новую ступень сотрудничества между государственным и частным секторами.

По его словам, переход на цифровое управление целесообразно с точки зрения привлечения дополнительных дивидендов в государственный и частный сектор.

Участники мероприятия обсуждают экономические реформы в сфере государственных закупок, реформы по повышению доступности судов, новую систему регистрации бизнеса, е-систему обращения для подключения к энергоснабжению, диалог между государством и бизнесом, систему "Зеленый коридор" и другие вопросы.

Новость обновляется