Центробанк привлечет у банков сотни миллионов манатов
5 апреля 2019 11:26 175
Центральный банк Азербайджана (ЦБА) 8 апреля 2019 года проведет очередной депозитный аукцион. Об этом, как передает Day.Az, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на ЦБА.
В рамках аукциона Центробанк планирует привлечь 350 миллионов манатов. Аукцион пройдет на торговой платформе Bloomberg.
Процентная ставка по депозитам будет варьировать в пределах 7,01-8,99 процента. Срок размещения средств - 14 дней.
Центробанк начал проводить депозитные аукционы с середины июня 2016 года.
В Азербайджане действуют 30 банков, в том числе два - с государственным участием.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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