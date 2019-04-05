В первом квартале 2019 года Госслужбой занятости минтруда и социальной защиты населения было трудоустроено 33 969 человек, что на 13,2 процента больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом, как передает Day.Az,сообщает в пятницу Trend со ссылкой на министерство.

Среди трудоустроенных в январе-марте 8 826 - представители молодежи, 281 человек - лица с инвалидностью и 1 876 человек вынужденные переселенцы.

Были также обеспечены оплачиваемыми общественными работами 29 404 человек в рамках в рамках программы "ДРУГ безработного ("İşsizin DOSTu").

С каждым из них заключен трудовой договор.