В Азербайджане десятки тысяч человек получили новую работу
5 апреля 2019 11:36 230
В первом квартале 2019 года Госслужбой занятости минтруда и социальной защиты населения было трудоустроено 33 969 человек, что на 13,2 процента больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом, как передает Day.Az,сообщает в пятницу Trend со ссылкой на министерство.
Среди трудоустроенных в январе-марте 8 826 - представители молодежи, 281 человек - лица с инвалидностью и 1 876 человек вынужденные переселенцы.
Были также обеспечены оплачиваемыми общественными работами 29 404 человек в рамках в рамках программы "ДРУГ безработного ("İşsizin DOSTu").
С каждым из них заключен трудовой договор.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
-
4 Апр. 17:33 6 254
-
4 Апр. 15:47 5 864
-
4 Апр. 14:55 5 360
-
4 Апр. 17:16 4 644
-
4 Апр. 22:37 4 155