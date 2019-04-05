1-3 апреля 2019 года в Вашингтоне прошел ежегодный саммит Американской Банковской Ассоциации с участием Лидеров банковских комитетов Конгресса США, а также ведущих органов банковского надзора США. В саммите также принял участие Советник Председателя Правления Kapital Bank по международным делам Вугар Садиг.

Вашингтонский саммит, являющийся крупнейшим ежегодным собранием руководителей банков США, предоставил участникам возможность услышать мнение и рекомендации ряда экспертов, контролирующих банковский сектор США. Кроме того, банкиры получили возможность поделиться своими взглядами на текущую банковскую политику и трудности.

"В рамках саммита этого года были проведены форумы "Взаимный Общественный Банк", "Новые лидеры" и "Женское лидерство". На мероприятии банкирам были даны рекомендации касательно изменений в банковской политике с целью улучшения качества обслуживания клиентов. Для решения этих вопросов была подчеркнута важность сотрудничества с политиками и государственными структурами. Также в рамках саммита в Конгрессе и Сенате США был проведен ряд встреч с целью обсуждения интересующих банкиров вопросов", - отметил Советник Председателя Правления Kapital Bank по международным делам Вугар Садиг.

Следует отметить, что Kapital Bank с 2017 года является членом Американской Банковской Ассоциации (American Bankers Association).

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