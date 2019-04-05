В руководстве Azerbaijan Poultry Company произошло новое назначение
5 апреля 2019 12:19 181
В руководстве Azerbaijan Poultry Company (далее "APC" LLC) произошло новое назначение. По решению Учредителей, с 1 апреля 2019 года Руфат Мамедзаде назначен на должность Генерального Директора "APC" LLC.
Руфат Мамедзаде, имеет более 10 лет опыта работы на руководящих должностях в области сельского хозяйства и FMCG. Получил степень доктора философии, а также высшее экономическое образование в Европе.
Напомним, что "APC" LLC был учрежден в 2012 году и занимается производством высококачественного куриного мяса под брендом "Мярджан". Продукция "Мярджан" занимает весомое место в продовольственной корзине Азербайджанского потребителя.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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