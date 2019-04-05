Упрощение диалога между государственным и частным секторами стоит расценивать как очередной шаг к улучшению инвестиционной среды в Азербайджане.

Об этом, как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, сказал президент Национальной конфедерации предпринимателей Азербайджана Мамед Мусаев на презентации Портала Комиссии по бизнес-среде и международным рейтингам и Платформы диалога между государством и бизнесом в Баку.

Мусаев отметил, что ожидания от развития бизнеса в стране оправдывают себя благодаря поддержке, оказываемой на уровне государства предпринимательству, и расширению возможностей бизнеса в Азербайджане.

"Реформы, проведенные в Азербайджане, уже дают положительные результаты во многих сферах экономики, в повышении финансовой инклюзивности и прозрачности бизнеса. Одним из основных правил ведения бизнеса является прозрачность, поэтому создание оптимальных условий в этом направлении однозначно стоит приветствовать", - сказал Мусаев.

Отметим, что в Баку проходит мероприятие, посвященное презентации Портала Комиссии по бизнес-среде и международным рейтингам и Платформы диалога между государством и бизнесом в Баку.

В мероприятии принимают участие главный консультант Службы Помощника Президента Азербайджана по вопросам экономической политики и промышленности Вюсал Шихалиев, заместитель министра экономики Ниязи Сафаров, заместитель министра юстиции Азер Джафаров, заместитель министра налогов Илькин Велиев, заместитель министра энергетики Самир Велиев и другие официальные лица.

Участники мероприятия обсуждают экономические реформы в сфере государственных закупок, реформы по повышению доступности судов, новую систему регистрации бизнеса, е-систему обращения для подключения к энергоснабжению, диалог между государством и бизнесом, систему "Зеленый коридор" и другие вопросы.