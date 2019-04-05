В 2018 году электронная регистрация юридических лиц составила 70 процентов от общего количества регистраций юрлиц в Азербайджане.

Об этом, как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, сказал заместитель министра налогов Азербайджана Илькин Велиев во время презентации Портала Комиссии по бизнес-среде и международным рейтингам и Платформы диалога между государством и бизнесом в Баку.

Замминистра отметил, что переход на принцип единого окна значительно упростил процедуру регистрации бизнеса.

"Процесс, нацеленный на упрощение процедур, связанных с ведением бизнеса в Азербайджане успешно продолжается, и, начиная с первого января 2019 года, регистрация бизнеса юридическими лицами осуществляется посредством всего одной процедуры", - сказал замминистра.

Как отметил замминистра, в процессе внесения изменений в налоговое законодательство, была также упрощена регистрация трудовых договоров.

"Вся информация, интересующая предпринимателя, будет предоставляться в режиме онлайн, причем без каких либо финансовых затрат. В министерстве налогов сформирована информационная база, что полностью исключило непосредственный контакт с ведомственными органами", - сказал Велиев.

Отметим, что в Баку проходит мероприятие, посвященное презентации Портала Комиссии по бизнес-среде и международным рейтингам и Платформы диалога между государством и бизнесом в Баку.

В мероприятии принимают участие главный консультант Службы Помощника Президента Азербайджана по вопросам экономической политики и промышленности Вюсал Шихалиев, заместитель министра экономики Ниязи Сафаров, заместитель министра юстиции Азер Джафаров, заместитель министра налогов Илькин Велиев, заместитель министра энергетики Самир Велиев и другие официальные лица.

Участники мероприятия обсуждают экономические реформы в сфере государственных закупок, реформы по повышению доступности судов, новую систему регистрации бизнеса, е-систему обращения для подключения к энергоснабжению, диалог между государством и бизнесом, систему "Зеленый коридор" и другие вопросы.