Ни в одной стране мира государство не возмещает ущерб, нанесенный стихийным бедствием, потому что этим занимается система страхования.

Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Trend на сегодняшнем заседании парламентского комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству сказал глава комитета Зияд Самедзаде.

Глава комитета отметил, что страховые компании, как правило, отстраняются от рискованных сфер.

"Страховые компании собирают взносы, но не возмещают ущерб, когда происходит несчастный случай. Это очень серьезный вопрос. Люди надеются на то, что государство возьмет на себя ответственность [за возмещение ущерба по стихийным бедствиям или произошедшим трагедиям], и возместит нанесенный ущерб. Но ни в одной стране мира такой практики нет. Представьте себе, сколько трагедий, стихийных бедствий произошло за последние 10-15 лет, когда ответственность за возмещение ущерба по этим рискам взяло на себя государство".

По словам председателя комитета, в Азербайджане важно развивать рынок страхования: "Будет уместно провести слушания с участием госструктур, страховых компаний, депутатов и специалистов, где будут обсуждаться вопросы по устранению проблем в сфере страхования".