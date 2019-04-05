Первые трубы были проложены по дну Адриатического моря в территориальных водах Албании в рамках строительства Трансадриатического трубопровода, который предусматривает транспортировку азербайджанского газа в Европу. Как передает Day.Az, об этом сообщает в пятницу Trend со ссылкой на консорциум TAP AG.

"Для этой операции итальянская компания Saipem, которая является подрядчиком TAP по проектированию, закупкам, строительству и монтажу на морском участке проекта, использовала свою трубоукладочную баржу "Castoro 10". Стальные трубы были сварены на борту судна, которое находилось в 1,4 километра от берега, затем были проверены сварные швы, и трубопровод был спущен на дно моря", - говорится в сообщении.

Трубоукладочная баржа "Castoro 10" в настоящее время продолжает прокладывать трубы на мелководье Албании, после чего будет проведена прокладка оптоволоконного кабеля, сообщает консорциум.

TAP AG начал строительные работы на морском участке трубопровода в октябре 2018 года.

Морской участок TAP, соединяющий албанское и итальянское побережье, имеет длину 105 километров.

Как отмечается, трубы будут проложены по дну Адриатического моря: 37 километров в территориальных водах Албании, 25 километров - в территориальных водах Италии и 43 километра - в международных водах.

"Будет использовано около девяти тысяч труб диаметром 36 дюймов, общим весом - около 100 тысяч тонн", - говорится в сообщении.

Отметим, что ТАР стоимостью 4,5 миллиарда евро является частью проекта "Южный газовый коридор".

Первоначальная мощность TAP составит 10 миллиардов кубометров газа в год с возможностью ее удвоения.

Ожидается, что строительство TAP будет завершено в 2020 году с тем, чтобы в этот же год первый азербайджанский газ попал в Европу.

Протяженность трубопровода составляет 878 километров, из которых 550 километров будут проложены по территории Греции, 215 километров - Албании, 105 километров - по дну Адриатического моря и восемь километров - по территории Италии.

Акционерами ТАР являются: BP - 20 процентов, SOCAR - 20 процентов, Snam - 20 процентов, Fluxys - 19 процентов, Enagás - 16 процентов, Axpo - пять процентов.