Цены на нефть эталонных марок перешли к умеренному росту, инвесторы продолжают оценивать данные об изменении запасов топлива в США на прошлой неделе. Июньские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures подорожали на $0,24 (0,35%) - до $69,55 за баррель.

Как стало известно накануне из отчета Минэнерго США, запасы нефти в стране за прошлую неделю увеличились на 7,24 млн баррелей, тогда как эксперты в среднем ожидали сокращения на 500 тыс. баррелей. Тем временем резервы бензина в США по итогам прошлой недели сократились на 1,78 млн баррелей, дистиллятов - на 2 млн баррелей. Добыча нефти в США увеличилась на 100 тыс. баррелей в сутки, установив новый рекорд - 12,2 млн б/с.

Также позитивным фактором для рынка в четверг стала новость о том, что президент США Дональд Трамп встретится с вице-премьером Госсовета Китая Лю Хэ, который прибудет в американскую столицу для проведения торговых переговоров.

Азербайджанская нефть также серьезно подорожала: стоимость азербайджанской легкой нефти, добываемой на блоке месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли", на базисе CIF в итальянском порту Аугуста 4 апреля составила 71,51 доллара за баррель, что на 0,72 доллара больше показателя среды. Об этом, как передает Day.Az, сообщил Trend в пятницу источник на нефтегазовом рынке страны. На базисе FOB в турецком порту Джейхан цена Azeri Light в четверг составила 70,87 доллара за баррель, что на 0,71 доллара больше по сравнению с предыдущим показателем. Азербайджан добывает Azeri Light с 1997 года и экспортирует этот сорт по трубопроводам Баку-Тбилиси-Джейхан и Баку-Супса, а также в грузинский порт Батуми - по железной дороге. Азербайджан также продает свою нефть сорта URALS из российского черноморского порта Новороссийск, доставляя сырье по трубопроводу Баку-Новороссийск. Цена на URALS с отгрузкой из порта в четверг составила 69,04 доллара за баррель, что на 0,53 доллара больше предыдущего показателя.

Аналитики тем временем очень осторожны и смотрят в будущее пессимистично: так, например, старший директор международного рейтингового агентства Fitch Ratings по природным ресурсам и сырьевым товарам Дмитрий Маринченко заявил, что в 2019 году цены на нефть будут снижаться.

"По нашим базовым прогнозам, цены на нефть в 2019 году составят около 65 долларов, в 2020 году - 62,5 доллара, а затем постепенно будут снижаться до 57,5 доллара за баррель. Стрессовый прогноз составляет 50 долларов за баррель в 2019 году, 45 долларов - в 2020 году, а в долгосрочной перспективе - около 50 долларов за баррель", - сказал он в Баку на ежегодной конференции Fitch Ratings по Азербайджану.

Эксперт отметил, что с начала 2019 года цены на нефть несколько выросли, волатильность на рынке продолжает сохраняться. "Среди положительных трендов можно отметить усилия ОПЕК+, в то же время имеет место геополитическая нестабильность, санкции США по отношению к Ирану, нестабильная добыча в Венесуэле, Нигерии и Ливии. Среди негативных факторов также стоит отметить рост добычи в США, торговые войны и так далее", - добавил Маринченко.

Отметим, что в Вене седьмого декабря 2018 года на пятой министерской встрече стран, входящих и не входящих в ОПЕК, было достигнуто соглашение о сокращении суточной добычи нефти на 1,2 миллиона баррелей. В рамках соглашения, Азербайджан с первого января 2019 года сократил ежесуточную добычу на 20 тысяч баррелей.

Азербайджан, тем временем, смотрит на вещи гораздо более оптимистично и прагматично. Так, сегодня российские СМИ распространили сообщение о том, что азербайджанская нефтегазовая компания SOCAR, до сих не имевшая крупных нефтяных активов в РФ, может приобрести Антипинский НПЗ и нефтяные месторождения у группы New Stream Дмитрия Мазурова. По данным "Ъ", SOCAR "принципиально договорилась" о покупке и заплатит "символическую сумму" за 100% активов. Сделка может быть закрыта до конца года. Мощность первичной переработки Антипинского НПЗ - 9 млн тонн нефти в год, завод может выпускать бензин и дизтопливо класса "Евро-5". Запасы нефтяных месторождений - 45,5 млн тонн по категориям С1+С2, промышленная добыча не начиналась, к 2024-2025 году планировалось добывать 4 млн тонн в год.

В отличие от многих других стран-экспортеров "черного золота" наша страна активно вкладывалась в развитие ненефтяной экономики. Политика, проводимая Президентом Ильхамом Алиевым в этой сфере, принесла впечатляющие результаты. Более того, страна не намерена останавливаться на достигнутом. Азербайджан заинтересован в увеличении ненефтяного экспорта, и достигает этого. 58% ВВП приходится на ненефтяной сектор (19,3 млрд долларов), против 51% в предыдущем году. ВВП на душу населения следовал аналогичной тенденции, увеличившись на 14,4%. Среднемесячная зарплата составила 318 долларов, а индекс потребительских цен вырос на 2,6%. Общий объем импорта и экспорта за 2018 год составил 6,86 млрд долларов и 13,4 млрд долларов, соответственно. Экспорт и импорт Азербайджана выросли за год на 38% и 29,5%. 8,2% всего экспорта приходится на внешний нефтяной сектор.

Все это наглядно демонстрирует: Азербайджан извлек уроки из прошлых глобальных экономических потрясений. Есть понимание ситуации и выхода из нее, граждане сплочены вокруг Президента Ильхама Алиева и доверяют выбранному им политическому и экономическому курсу. Азербайджан в очередной раз демонстрирует, что готов к любому сценарию развития ситуации вокруг нефтяных котировок.

Эмин Алиев,

главный редактор Day.Az