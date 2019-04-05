Сегодня реформы, проводимые в Азербайджане, перешли на новый уровень.

Об этом, как передает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, сказал заместитель министра энергетики Азербайджана Самир Велиев на презентации Портала Комиссии по бизнес-среде и международным рейтингам и Платформы диалога между государством и бизнесом в Баку.

Велиев отметил, что подписанные указы и распоряжения направлены на улучшение бизнес-среды и развитие экономики в целом.

"Одним из таких указов является упрощение процедур подключения к электросети", - сказал он.

Замминистра отметил важность упрощения процедур подключения к электросети, добавив, что процедура подключения к электросети была сокращена с 24 до 20 дней.

"Также были обеспечены легкость и простота подключения и сведен к минимуму контакт между гражданином и чиновником", - отметил Велиев.

В Баку прошло мероприятие, посвященное презентации Портала Комиссии по бизнес-среде и международным рейтингам и Платформы диалога между государством и бизнесом в Баку.

В мероприятии приняли участие главный консультант Службы помощника Президента Азербайджана по вопросам экономической политики и промышленности Вюсал Шихалиев, заместитель министра экономики Ниязи Сафаров, заместитель министра юстиции Азер Джафаров, заместитель министра налогов Илькин Велиев, заместитель министра энергетики Самир Велиев и другие высокопоставленные лица.

Участники мероприятия обсудили экономические реформы в сфере государственных закупок, реформы по повышению доступности судов, новую систему регистрации бизнеса, е-систему обращения для подключения к энергоснабжению, диалог между государством и бизнесом, систему "Зеленый коридор" и другие вопросы.