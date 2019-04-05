На конец марта 2019 года находящиеся в распоряжении Центрального банка Азербайджана (ЦБА) валютные резервы выросли по сравнению достигли 5 778,6 миллиона долларов, что на 4,9 процента больше показателя аналогичного периода прошлого года.

Об этом сообщает в пятницу Trend со ссылкой на статданные Центробанка Азербайджана, передает Day.Az.

По сравнению с предыдущим месяцем валютные резервы выросли на 16,7 миллиона долларов (0,3 процента), а по сравнению с началом года - на 152,9 миллиона долларов (2,7 процента).

Отметим, что в течение 2018 года валютные резервы Центробанка выросли на 287,9 миллиона долларов, в течение 2017 года - на 1,36 миллиарда долларов.