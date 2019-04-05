В Азербайджане освободят от пошлин импорт лука и введут пошлины на экспорт капусты, лука и картофеля.

Об этом, как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, сказал журналистам министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев в рамках встречи с предпринимателями сгоревшего торгового центра "Диглас" в Баку.

По словам министра, ведутся мониторинги в связи с повышением цен на лук в Азербайджане. Мустафаев также добавил, что наблюдается повышение цен на капусту.

"Этот вопрос нас беспокоит, и мы работаем над этим, стараемся выяснить причину повышения цен", - сказал министр.

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