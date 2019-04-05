Снижены цены на проезд на скоростном пассажирском поезде Баку-Гянджа-Баку.

Как сообщает в пятницу Trend со ссылкой на ЗАО "Азербайджанские железные дороги", стоимость проезда в вагонах бизнес-класса в направлении Баку-Гянджа-Баку с восьмого апреля снижается с 50 до 25 манатов, передает Day.Az.

Стоимость проезда в поездах класса стандарт и первого класса остается без изменения.