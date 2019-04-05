Подешевели билеты на поезд Баку-Гянджа
5 апреля 2019 18:04 332
Снижены цены на проезд на скоростном пассажирском поезде Баку-Гянджа-Баку.
Как сообщает в пятницу Trend со ссылкой на ЗАО "Азербайджанские железные дороги", стоимость проезда в вагонах бизнес-класса в направлении Баку-Гянджа-Баку с восьмого апреля снижается с 50 до 25 манатов, передает Day.Az.
Стоимость проезда в поездах класса стандарт и первого класса остается без изменения.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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