В рамках проекта " Из села в город" Государственной аграрной торговой компании при министерстве сельского хозяйства Азербайджана в Баку продолжается проведение ярмарок в выходные дни.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, покупатели смогут приобрести свежие, экологически чистые и качественные сельскохозяйственные продукты на ярмарке, которая пройдет 6-7, 13-14,20-21, 27-29 апреля по адресу: улица Низами 154 (вблизи торгового центра Landmark). Целью организаторов является более полное удовлетворение растущего спроса жителей столицы на сельскохозяйственные продукты, расширение выбора для потребителя, а также предотвращение искусственного завышения цен.

На территории ярмарки будет дейстовать мобильная лаборатория Института пищевой безопасности. На прилавок попадут лишь продукты, прошедшие проверку. Цены будут формироваться по принципу соотношения спроса-предложения и, в итоге, будут устанавливаться самими продавцами.

Фермеры, желающие принять участие в ярмарке, могут пройти регистрацию на сайте Госкомпании (https://agrotrade.gov.az/az/fair) и, позвонив по телефону: 050-400-88-99. Так же они могут непосредственно обратиться в Центр аграрного развития своего района.

Проект "Из села в город" реализуется Государственной аграрной торговой компанией с целью оказания поддержки фермерам и местным производителям продуктов питания в сбыте их продукции.