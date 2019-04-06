Проводятся окончательные проверки до начала тестовых поставок в рамках фазы 1 Трансанатолийского газопровода (TANAP), который является частью проекта "Южного газового коридора", предусматривающего транспортировку азербайджанского газа в Европу, сообщил Trend в среду источник в консорциуме TANAP, передает Day.Az.

"Заполнение газом [участка TANAP от турецкого Эскишехира до границы с Грецией] будет завершено к концу июня. В настоящее время продолжаются окончательные проверки до начала заполнения газом", - сказал собеседник агентства.

Было отмечено, что сначала будут транспортированы 40 миллионов кубометров газа, а затем постепенно объемы возрастут до 85 миллионов кубометров.

"Объёмы газа останутся в TANAP, поскольку он еще не подключен к Трансадриатическому газопроводу (TAP)", - добавил собеседник агентства.

Ранее глава консорциума TANAP Салтук Дюзйол сказал, что поставки газа по TANAP в Турцию начались после запуска "фазы 0", и пробные поставки в рамках "фазы 1" по газопроводу начнутся с 15 апреля 2019 года.

Отметив, что общий прогресс в реализации проекта составляет 98 процентов, Салтук Дюзйол сказал, что если все будет идти по графику, поставки газа по TANAP в Европу ожидаются первого июля.

Запуск "фазы 0" проекта TANAP состоялся 12 июня 2018 года в турецкой провинции Эскишехир.

Трубопровод TANAP проложен от грузино-турецкой границы до западной границы Турции. TANAP вместе с другим газопроводом - Трансадриатическим (TAP) - является частью проекта "Южный газовый коридор", который предусматривает транспортировку газа с азербайджанского месторождения "Шах Дениз" в Европу.

Первоначальная пропускная способность трубопровода TANAP, как ожидается, составит 16 миллиардов кубических метров газа в год. Около шести миллиардов кубометров будет поставляться в Турцию, а остальное - в Европу. После завершения строительства TAP газ поступит в Европу приблизительно в начале 2020 года.

Долевое распределение акционеров TANAP выглядит следующим образом: ЗАО "Южный газовый коридор" - 51 процент, SOCAR Turkey Enerji - семь процентов, Botas - 30 процентов, BP - 12 процентов.