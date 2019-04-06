Женщины-предприниматели Азербайджана и России проводят обсуждения, связанные с реализацией совместных деловых начинаний.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сообщила глава Ассоциации женщин-предпринимателей Азербайджана Сакина Бабаева.

По словам главы Ассоциации, переговоры проводятся в рамках реализации предстоящего проекта, предусматривающего создание производственных предприятий.

"Мы планируем создать в Азербайджане совместное предприятие по производству продовольствия с нашими партнерами из Дербента. В настоящее время мы ведем детальное обсуждение вопросов, относительно разновидностей азербайджанской продовольственной продукции, которая пользуется наибольшим спросом на российском рынке", - сказала Бабаева.

Отметим, что Ассоциация женщин-предпринимателей Азербайджана была создана при поддержке Госкомитета по проблемам семьи, женщин и детей и учреждена в октябре 2017 года.

Согласно статистике, на сегодняшний день в Азербайджане в сфере бизнеса занято свыше 143 тысяч женщин.