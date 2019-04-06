Запуск пассажироперевозок по ж/д Баку-Тбилиси-Карс придаст новый импульс развитию туризма
Начало реализации пассажирских перевозок по транспортному коридору Баку-Тбилиси-Карс (БТК) придаст новый импульс развитию туризма в Азербайджане. Об этом, как передает Day.Az, сказал в четверг Trend национальный секретарь Азербайджана в TRACECA, эксперт в области транспорта и логистики Акиф Мустафаев.
По словам эксперта, пассажирские перевозки по БТК, начало которых запланировано на третий квартал 2019 года, способствуют развитию туризма, а также позволят увеличить доходы госбюджета Азербайджана.
Мустафаев напомнил, что недавно тестовый пассажирский поезд по железнодорожному коридору БТК прибыл в Грузию из Стамбула, добавив, что из Тбилиси поезд отправится в Баку.
"Особенностью железнодорожных вагонов, которые будут эксплуатироваться Азербайджаном, Грузией и Турцией являются специальные саморегулирующиеся колеса, позволяющие без потери времени автоматически менять колею с широкой на узкую", - сказал эксперт.
Отметим, что открывшаяся в октябре прошлого года железная дорога БТК построена на основе азербайджано-грузино-турецкого межгосударственного соглашения. На начальном этапе объем грузоперевозок будет находиться на уровне 6,5 миллиона тонн грузов, а также будет перевозиться до одного миллиона пассажиров.
БТК позволяет значительно сократить сроки поставок товаров из Китая в Европу через территорию Азербайджана, что делает этот маршрут особенно привлекательным.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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