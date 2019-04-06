Как повлияют на Азербайджан высокие цены на нефть? - ПРОГНОЗ
Цены на нефть будут на удовлетворительном для азербайджанского экспорта уровне. Как передает Day.Az, об этом сказала Trend директор суверенных фондов Fitch Ratings в Европе Марина Стефани.
По словам эксперта, цены на нефть в этом году ожидаются на уровне 65 долларов за баррель, а в следующем году - 62,5 доллара.
Эксперт далее сказала, что добыча газа в стране будет расти за счет второй стадии разработки месторождения "Шах Дениз".
Стефани сотметила, что согласно ожиданиям, экономика Азербайджана продолжит стабилизироваться.
"Мы ожидаем, что макроэкономические показатели продолжат расти в течение следующих двух лет, в том числе и в ненефтяном секторе", - сказала она.
Далее Стефании затронула вопрос об уровне инфляции и сказала, что в этом году она составит от двух до шести процентов.
Стефании также отметила, что расходы будут умеренными и ожидается профицит консолидированного бюджета.
Отметим, что в январе-феврале 2019 года Азербайджан экспортировал 5,78 миллиона тонн нефти и 2,02 миллиарда кубометров газа.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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