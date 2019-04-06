Цены на нефть будут на удовлетворительном для азербайджанского экспорта уровне. Как передает Day.Az, об этом сказала Trend директор суверенных фондов Fitch Ratings в Европе Марина Стефани.

По словам эксперта, цены на нефть в этом году ожидаются на уровне 65 долларов за баррель, а в следующем году - 62,5 доллара.

Эксперт далее сказала, что добыча газа в стране будет расти за счет второй стадии разработки месторождения "Шах Дениз".

Стефани сотметила, что согласно ожиданиям, экономика Азербайджана продолжит стабилизироваться.

"Мы ожидаем, что макроэкономические показатели продолжат расти в течение следующих двух лет, в том числе и в ненефтяном секторе", - сказала она.

Далее Стефании затронула вопрос об уровне инфляции и сказала, что в этом году она составит от двух до шести процентов.

Стефании также отметила, что расходы будут умеренными и ожидается профицит консолидированного бюджета.

Отметим, что в январе-феврале 2019 года Азербайджан экспортировал 5,78 миллиона тонн нефти и 2,02 миллиарда кубометров газа.