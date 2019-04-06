Одной из основных целей масштабных реформ, осуществленных в налоговой и таможенной сфере и других областях, является развитие предпринимательства в Азербайджане.

Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Trend, сказал президент Конфедерации предпринимателей (работодателей) Азербайджана (НКПА) Мамед Мусаев в рамках третьего форума в Агстафе, посвященного роли предпринимательства в развитии регионов.

По словам главы НКПА, в результате реформ, проведенных в Азербайджане, значительно улучшилось социальное благосостояние граждан, а также продолжает укрепляться экономическая мощь и осуществляется диверсификация экономики.

"В последние годы мы являемся свидетелями создания инфраструктуры, отвечающей современным требованиям, запуска новых промышленных предприятий и поддержки предпринимательства. Реализация государственных программ социально-экономического развития регионов также оказала большое влияние на развитие районов страны, их вывод на качественно новый уровень развития. В то же время, повышая конкурентоспособность товаров под маркой "Made in Azerbaijan", увеличивая прибыль в этом секторе, очень важно развивать внутренний рынок и параллельно расширять возможности экспорта", - сказал Мусаев.

По словам главы НКПА, в Азербайджане зарегистрировано 970 тысяч предпринимателей, половина из которых проявляет активность.

"Только в 2018 году в Азербайджане было зарегистрировано 87 600 налогоплательщиков, из которых 50,4% были субъектами предпринимательства, созданными в регионах. Полагаю, что развитие регионов и рост регионального предпринимательства будут способствовать прогрессу в стране и надеюсь, что третий региональный форум в Агстафе откроет новые возможности для развития предпринимательства в стране", - сказал Мусаев.

Отметим, что в работе форума приняли участие руководители регионов и их представители, предприниматели, министерство налогов, Государственный таможенный комитет, Агентство по развитию малого и среднего бизнеса, Агентство по безопасности пищевых продуктов, Государственное рекламное агентство и представители Центра анализа экономических реформ и коммуникации (ЦАЭРК) Азербайджана.