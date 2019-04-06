Экономический координационный комитет (ECC) Кабинета министров Пакистана утвердил соглашение о поставках топлива с азербайджанской госкомпанией SOCAR, передает Trend со ссылкой на пакистанские СМИ.

"Комитет одобрил предложение Министерства нефти относительно Соглашения о поставке топлива между Государственной нефтяной компанией Пакистана (PSO) и Государственной нефтяной компанией Азербайджанской Республики (SOCAR)", - говорится в сообщении, передает Day.Az.

Отметим, что ранее федеральный министр нефти и газа Пакистана Гулам Сарвар Хан сказал, что министерство приложит все усилия, чтобы добиться ратификации этого соглашения Кабинетом министров во имя укрепления взаимоотношений между двумя странами.

Кроме того, он заявил, что Пакистан и Азербайджан создадут совместную рабочую группу по энергетике.

Азербайджан и Пакистан также заключили межправительственное соглашение в феврале 2017 года на поставку ряда нефтегазовых продуктов, включая топочный мазут, бензин, дизельное топливо и сжиженный природный газ (СПГ).