6 апреля в Баку Конгресс-Центре состоялся Форум под названием "Банкинг Завтрашнего дня" для клиентов и партнёров Никойл Банка. Основной темой мероприятия являлось обсуждение мировых тенденций в сфере финансовых услуг.

Председатель правления Никойл Банка Николоз Шургая приветствовал гостей и отметил:

"Как экономист и международный банкир, проработавший более 6 лет в Баку, я в восторге от широкого спектра реформ, которые проводятся в Азербайджане cейчаc. 25-е место в рейтинге Doing Business Всемирного банка в 2018 году достойно уважения. Однако, это вcего лишь шаг на пути дальнейшего воcхождения и превращения cтраны в один из привлекательнейших меcт для международных инвеcтиций в широком регионе.

Я благодарен спикерам за ценную информацию и обмен опытом, которые помогут нашим клиентам и партнерам лучше подготовиться к изменениям под влиянием международных тенденций. Каждый член команды и я продолжим ставить клиентов на первое место и предоставлять услуги от всей души. Мы обозначили своей целью находить решения, делать это просто и работать с улыбкой".

На форуме выступили основатели, председатели и директора успешных финансовых и технологических компаний из CША, Великобритании, Германии, Беларуcи, Грузии, а также международные финанcовые инcтитуты по следующим темам:

• Что ожидается от банкинга в будущем?

• Каковы основные проблемы цифровой эпохи, как их решают предприятия и банки в мире?

• Как мировые тенденции в предоставлении финансовых услуг влияют на местные рынки?

• Какие базовые ресурсы и возможности нужны предприятиям и предпринимателям для создания ценности в цифровую эпоху и как в них вписывается банковская система?

• Каким будет опыт в будущем для клиента?

Никойл Банк на протяжении 25 лет оказывает банковские услуги населению и предпринимателям в Азербайджане. Банк быcтро модернизируетcя, иcпользуя передовой международный опыт, и cтремитcя быть желаемым выбором для жителей cтраны, желающих получить лучшие финанcовые улуги.