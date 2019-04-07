Канадская компания Zenith Energy, которая является оператором блока нефтяных месторождений Мурадханлы-Джафарли-Зардаб на суше Азербайджана, намерена максимизировать добычу на 34 действующих добывающих скважинах на блоке.

Как сообщает Trend, об этом глава отдела развития бизнеса и отношений с инвесторами в Zenith Energy Ипполито Инго Каттанео сказал в интервью Total Market Solutions.

"В настоящее время добыча компании в Азербайджане составляет 270 баррелей в сутки. Несмотря на это, у компании есть намерения увеличить добычу нефти до 1000 баррелей в сутки к 31 декабря 2019 года и до 3000 баррелей в сутки - к концу 2020 года", - сказал Каттанео.

Он отметил, что для реализации этих целей, во-первых, компания намерена максимизировать добычу на 34 действующих добывающих скважинах на блоке посредством программы систематических работ по капитальному ремонту.

"Компания также планирует выявить обходные пути добычи в закрытых скважинах, определить и изолировать источник воды для достижения экономически выгодной добычи с уменьшением обводненности. Теперь Zenith Energy будет работать только на новых скважинах с проверенными данными", - сказал Каттанео.

Между тем, как сообщается, Zenith также планирует провести бурение новой скважины с помощью своей буровой установки для оценки верхнемеловой структуры на месторождении Мурадханлы. "Наконец, ожидается, что в течение первых шести месяцев 2019 года будут проведены две операции по углублению скважины, чтобы оценить неисследованную верхнемеловую структуру. Мы находимся на пороге оперативного бурения, и это, пожалуй, самый волнующий момент в истории наших операций в Азербайджане", - добавил он.

Напомним, что контракт о долевом разделе добычи, восстановлении, разработке и разведке на сухопутном блоке нефтяных месторождений "Мурадханлы", "Джафарли" и "Зардаб" был подписан между Zenith и азербайджанской госкомпанией SOCAR в марте 2016 года. Zenith Energy Ltd учредила дочернюю компанию Zenith Aran Oil Company Ltd для осуществления операций по добыче на этих трех месторождениях. Добыча в рамках контракта стартовала в августе 2016 года.

В соответствии с соглашением доля Zenith в совместной операционной компании составляет 80 процентов, 20 процентов принадлежат SOCAR. Срок действия соглашения - 25 лет с возможностью продления еще на пять.

Общая площадь месторождений "Мурадханлы", "Джафарли" и "Зардаб" составляет 642,2 квадратных километра, и согласно контракту, она разделена на реабилитационную и разведочную территории.

Блок "Мурадханлы-Джафарли-Зардаб" расположен в нефтегазовом районе Евлах-Агджабеди Имишлинского района Азербайджана. Месторождение "Мурадханлы", входящее в контрактную площадь, было открыто в 1971 году, "Джафарли" - в 1984 году, месторождение "Зардаб" - в 1981 году.