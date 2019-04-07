Тендер на отбор подрядчика по проектированию, закупкам и строительству (EPC) интерконнектора Греция-Болгария (IGB), который предусматривает транспортировку азербайджанского газа в Европу, близок к завершению, сообщили Trend в проектной компании ICGB.

Как сообщается, ориентировочная стоимость тендера составляет 145 миллионов евро без НДС.

"Более 10 болгарских и иностранных компаний и консорциумов проявили интерес к государственным закупкам и представили документы на первом этапе процедуры. Следующие компании были приглашены на второй этап: DZZD "IGB-2018", Консорциум MAX STREICHER - TERNA / ICGB, Консорциум Spiecapag Trace IGB 2018, J & P - AVAX S.A и СП "CPP-AKTOR", - сказали в компании.

Как сообщили в ICGB, двое из кандидатов, приглашенных на второй этап тендера, представили предложения в сроки, указанные заказчиком - DZZD "IGB-2018" и J & P - AVAX S.A.

Следующие шаги включают в себя рассмотрение и оценку технических предложений, техническую оценку и вскрытие ценовых предложений, сказали в компании.

В ICGB заявили, что планируется завершить процесс отбора в мае, обеспечив начало строительных работ в июне.

"Проектная компания и ее акционеры мобилизовали все ресурсы для соблюдения графика начала строительства, опираясь на высокое качество технических предложений участников и их профессионализм", - заявили исполнительные директора компании Теодора Георгиева и Константинос Караяннакос.

Отметим, что IGB - это газопровод, который позволит Болгарии получать азербайджанский газ, в частности добытый со второй стадии газоконденсатного месторождения "Шах Дениз". IGB будет подключен к ТАР, по которому газ со второй стадии месторождения "Шах Дениз" будет поставляться на европейские рынки.

Первоначальная мощность IGB составит три миллиардов кубометров газа.