Стоимость оказанных населению Баку за январь-февраль 2019 года платных услуг выросла в реальном выражении на 0,8 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 834,4 миллиона манатов, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Юридическими лицами населению были оказаны услуги на 523,5 миллиона манатов, что составляет 62,7 процента от общей стоимости услуг.

За отчетный период оборот в сфере общепита вырос на 4 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 130,4 миллиона манатов. 49,8 процента оборота пришлись на долю предприятий со статусом юридического лица, 50,2 процента - на предпринимателей в этой сфере.

За январь-февраль 2019 года оборот предприятий со статусом юридического лица вырос на 10 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, составив 65 миллионов манатов.