ОАО "Муганбанк" продолжая радовать клиентов объявляет о новой кампании. В рамках кампании которая продлится до 1-го сентября, клиенты обратившиеся в Муганбанк получат 50% скидку на карты с особыми привилегиями и преимуществами VISA / MasterCard/Union Pay Gold и VISA / MasterCard/Union Pay Platinum.

ОАО "Муганбанк" - один из известных финансовых институтов азербайджанского финансового банковского сектора - начал свою деятельность в 1992 году. На сегодняшний день 42 филиала и 9 отделений ОАО "Муганбанк " в Азербайджане и представительство банка в Москве оказывают клиентам качественные услуги по всем видам банковских продуктов. ОАО "Муганбанк" сотрудничает с международными экономическими структурами. Среди них Агентство США по Международному Развитию (USAID), Европейский Банк Реконструкции и Развития (ЕБРР), Международная Финансовая Корпорация (IFC) Инвестиционный Фонд США - World Business Capital (WBC), Корпорация Частных Зарубежных Инвестиций (OPIC), Исламская корпорация развития частного сектора (ICD) и GGF.