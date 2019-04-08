SOCAR поддержит малый и средний бизнес в Азербайджане
Госкомпания SOCAR решила принять участие в поддержании малого и среднего бизнеса в Азербайджане.
Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Trend, сказал президент азербайджанской госкомпании SOCAR Ровнаг Абдуллаев на церемонии подписания меморандума о взаимопонимании между Центром анализа экономических реформ и коммуникаций и SOCAR.
Президент SOCAR напомнил, что компания участвует во многих социальных программах в Азербайджане.
"Особое внимание в стране уделяется также поддержке развитию местного производства", - сказал он, подчеркнув, что поддержка малого и среднего бизнеса является одним из основных направлений политики Азербайджана.
Основная цель меморандума - поддержание малого и среднего предпринимательства в Азербайджане через новый портал. В рамках меморандума, SOCAR на новом портале будет размещать запросы на товары, оборудование и услуги, необходимые компании.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Азербайджан поддержит местный бизнес
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