Госкомпания SOCAR решила принять участие в поддержании малого и среднего бизнеса в Азербайджане.

Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Trend, сказал президент азербайджанской госкомпании SOCAR Ровнаг Абдуллаев на церемонии подписания меморандума о взаимопонимании между Центром анализа экономических реформ и коммуникаций и SOCAR.

Президент SOCAR напомнил, что компания участвует во многих социальных программах в Азербайджане.

"Особое внимание в стране уделяется также поддержке развитию местного производства", - сказал он, подчеркнув, что поддержка малого и среднего бизнеса является одним из основных направлений политики Азербайджана.

Основная цель меморандума - поддержание малого и среднего предпринимательства в Азербайджане через новый портал. В рамках меморандума, SOCAR на новом портале будет размещать запросы на товары, оборудование и услуги, необходимые компании.