Азербайджан отменил пошлины на импорт лука
Министерство экономики и министерство сельского хозяйства Азербайджана распространили совместное заявление в связи ростом цен на некоторую овощную продукцию. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend
Как отмечается, в связи с подорожанием картофеля, лука и капусты в стране, до 30 апреля вводится экспортная пошлина на поставки картофеля за рубеж, до 31 мая - на экспорт лука и капусты. Также от специфической пошлины освобожден импорт лука.
"Этот шаг служит обеспечению ценовой стабильности на внутреннем рынке, а также удовлетворению спроса населения на эти виды продукции", - говорится в заявлении.
Ведомства также отмечают, что предпримут все необходимые меры для устранения возможных сложностей у предпринимателей, связанных с продажей продукции.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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