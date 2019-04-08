Азербайджан ужесточает требования к отелям
8 апреля 2019 16:40 401
При проектировании некоторых объектов туризма и отдыха будут требовать проведение оценки возможного влияния на окружающую среду.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, в связи с этим предлагаются соответствующие поправки к закону "О туризме". В соответствии с ними в список сфер деятельности, подлежащих оценке на предмет влияния на окружающую среду, будут включены объекты туризма и отдыха, вместимостью более 300 человек.
В случае несоответствия объекта правилам экологической безопасности или в случае технических изменений, отличных от оригинального проекта, предприятие подлежит повторной проверке на предмет возможности нанесения ущерба окружающей среде.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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