При проектировании некоторых объектов туризма и отдыха будут требовать проведение оценки возможного влияния на окружающую среду.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, в связи с этим предлагаются соответствующие поправки к закону "О туризме". В соответствии с ними в список сфер деятельности, подлежащих оценке на предмет влияния на окружающую среду, будут включены объекты туризма и отдыха, вместимостью более 300 человек.

В случае несоответствия объекта правилам экологической безопасности или в случае технических изменений, отличных от оригинального проекта, предприятие подлежит повторной проверке на предмет возможности нанесения ущерба окружающей среде.