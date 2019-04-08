Эталонная марка нефти Brent подорожала до 71 доллара, ожидается ее укрепление на позиции в 72 доллара. Об этом говорится в понедельник в ежедневной сводке азербайджанской инвестиционной компании InvestAZ, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Статистические данные о нефтяных запасах США, транслируемые на этой неделе в среду в 18:30, окажут сильное воздействие на цену нефти.

Аналитики InvestAZ также представили текущее состояние на международных финансовых рынках и краткосрочные ожидаемые прогнозы.

EUR

Слабое раскрытие фундаментальных показателей экономики США приводят на рынке форекс к увеличению давления на доллар. Продолжаются торги курса евро по отношению к доллару по цене 1,12. Если в восходящем тренде курс укрепиться на отметке 1,1254, то возможен рост до 1,1331 доллара.

Помимо этого, в центре внимания инвесторов будет пресс-конференция Европейского банка о денежно кредитной политике, которая состоится в среду в 16:30 по бакинскому времени.

GBP

В свете последних событий в Великобритании, курс британского фунта стерлингов, заручившись поддержкой и дойдя до отметки 1.3 доллара, продолжает торги. На основании анализа, если после торгов, курс удержится на позиции 1,307, то ожидается рост до 1,3195 доллара. Оказывающие на финансовые рынки непосредственное влияние разговоры по поводу Brexit-а, также остаются в центре внимания. Подписание соглашения может привести к снижению политических и экономических рисков.

TRY

Доллар на турецких валютных рынках значительно подорожал до 5,64 лиры. Если курс поднимется до 5,70, то доллар в итоге может подорожать до 5,75 и 5,84 лиры. С большим интересом ожидается выпуск значимых статистических показателей баланса зарубежных операций, который будет опубликован в четверг в 11:00.

Золото

На фоне удешевления доллара по отношению к другим ведущим валютам, на рынке драгоценных металлов цены на золото вновь повысились. Если нынешняя цена за унцию стоит 1296 долларов (41,7 доллара за грамм), то укрепившись до отметки в 1300 долларов за унцию (41,8 доллара за грамма), возможен рост до 1308 долларов (42,1 доллара за грамм).