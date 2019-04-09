Азербайджан уводит строительство в онлайн
Указом Президента Азербайджана Ильхама Алиева об упрощении выдачи разрешения на эксплуатацию ряда многоквартирных зданий был внесен ряд изменений в законодательство, которые упрощают выдачу разрешений на строительство и эксплуатацию, в связи с этим мы планируем приступить к внедрению цифрового формата работы, сказал Trend замглавы Государственного комитета по архитектуре и градостроительству Довлатхан Довлатханов.
По его словам, переход на цифровой формат полностью исключит контакт граждан с чиновниками, а также увеличит прозрачность и ускорит данный процесс.
"На данный момент уже подготовлен механизм "Единого окна", который применяется также в большинстве европейских стран. Вместе со службой "ASAN" мы подготовили соответствующий механизм, и процесс уже запущен, соответственно в Баку уже можно подавать заявку на получение разрешения в электронном формате. Пока мы распространяем этот принцип только на те объекты, при строительстве которых не требуется проведение экспертизы", - сказал Довлатханов.
По его словам, это значит, что данный принцип применяется в случаях, когда разрешение на строительство требуется, а экспертиза для его проведения - нет.
"Как только будет закончен процесс апробации, мы планируем в середине года применить формат "Единого окна" на все виды разрешений, даже на те объекты, для строительства которых необходима предварительная экспертиза",- сказал Довлатханов.
Глава Госкомитета отметил, что в обозримом будущем этот положительный опыт будет применяться в городах и регионах страны.
По его словам, Баку, фактически, выступит в роли первопроходца в этом новаторском процессе.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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