Указом Президента Азербайджана Ильхама Алиева об упрощении выдачи разрешения на эксплуатацию ряда многоквартирных зданий был внесен ряд изменений в законодательство, которые упрощают выдачу разрешений на строительство и эксплуатацию, в связи с этим мы планируем приступить к внедрению цифрового формата работы, сказал Trend замглавы Государственного комитета по архитектуре и градостроительству Довлатхан Довлатханов.

По его словам, переход на цифровой формат полностью исключит контакт граждан с чиновниками, а также увеличит прозрачность и ускорит данный процесс.

"На данный момент уже подготовлен механизм "Единого окна", который применяется также в большинстве европейских стран. Вместе со службой "ASAN" мы подготовили соответствующий механизм, и процесс уже запущен, соответственно в Баку уже можно подавать заявку на получение разрешения в электронном формате. Пока мы распространяем этот принцип только на те объекты, при строительстве которых не требуется проведение экспертизы", - сказал Довлатханов.

По его словам, это значит, что данный принцип применяется в случаях, когда разрешение на строительство требуется, а экспертиза для его проведения - нет.

"Как только будет закончен процесс апробации, мы планируем в середине года применить формат "Единого окна" на все виды разрешений, даже на те объекты, для строительства которых необходима предварительная экспертиза",- сказал Довлатханов.

Глава Госкомитета отметил, что в обозримом будущем этот положительный опыт будет применяться в городах и регионах страны.

По его словам, Баку, фактически, выступит в роли первопроходца в этом новаторском процессе.