Сеть по продаже цифровой электроники и бытовой техники MAXI.AZ широко отметит свой день рождения.

Центральным событием середины апреля 2019-го года станет яркий праздник, которым сеть MAXI.AZ хочет поделиться со всеми своими покупателями.

В течение трех весенних выходных дней - 12, 13 и 14 апреля 2019-го года - сеть MAXI.AZ планирует шумно и весело отмечать свой день рождения и приглашает всех желающих разделить с ней этот праздник. Сразу в 4-х магазинах сети будет организована яркая развлекательная программа для всех посетителей. Вас ждут певцы, ди-джеи, фокусники и артисты на ходулях, разнообразные сюрпризы, главный из которых относится к тем посетителям праздника, кто родился в один день с MAXI.AZ!

Счастливчики, родившиеся 15-го апреля, обязательно приходите и забирайте свой подарок фирмы Rondell от сети MAXI.AZ!

Расписание праздничных мероприятий:

12 апреля 18:00 - 20:00 - Баку, Maxi.az - Гянджлик Молл (Проспект Ф. Х. Хойского, метро Гянджлик);

13 апреля 12:00 - 14:00 - Баку, Maxi.az - 28 (Насиминский р-н, ул. 28 Мая, 20)

13 апреля 15:00 - 17:00 - Баку, Maxi.az - Халглар (Хатаинский район, ул. Магомеда Хади, 3)

14 апреля 13:00 - 15:00 - Сумгайыт, Maxi.az - Сумгайыт (2-ой мкрн., пересечение ул. Сульх и ул. Нариманова)

А сейчас немного истории: крупная дистрибьюторская компания Integral, будучи на рынке телекоммуникации более 20 лет, решила в 2006-ом году открыть первый свой розничный магазин под торговой маркой "Telefon". Впоследствии этот магазин перерос в крупную розничную сеть по продаже мобильных телефонов, состоящих из 25 магазинов в Баку, Сумгайыте и 11 магазинов на территории Грузии. После ребрендинга сеть получилановое название "Integral Plus", которая продолжила продажу мобильных телефонов и аксессуаров. И, наконец, спустя еще несколько лет произошла трансформация "Integral Plus" в одну из крупнейших в стране сетей по продаже цифровой электроники, бытовой и цифровой техники MAXI.AZ, которая 15-го апреля 2016-го года впервые распахнула перед покупателями свои двери.

Cегодня MAXI.AZ - это 11 крупных магазинов в 3 городах Азербайджана!

Это более 150-ти официальных партнеров и дистрибьюторов!

Это более 5000 наименований товаров в Интернет-магазине!

Это официальная гарантия на каждый продукт, компетентный call-центр и оперативная доставка товара в течение 2-х дней в любую точку Азербайджана!

Maxi - это максимальный ассортимент, максимальное качество, максимальный сервис, но далеко не максимальные цены. Ведь получая официальную технику напрямую у поставщиков, без посредников, MAXI.AZ имеет возможность продавать свои товары по доступной цене.

С днем рождения, MAXI.AZ!