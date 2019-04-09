Азербайджан ужесточает требования к морским портам
В Азербайджане при проектировании морских торговых портов будет востребована подготовка документа о воздействии на окружающую среду.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, в связи с этим предлагается внесение изменений в закон "О морских портах".
Согласно изменениям, при проектировании мостов для разгрузки и загрузки, а также причалов для кораблей весом более 1350 тонн (за исключением паромов), связанных с морскими торговыми портами, а также набережными портами должна быть осуществлена оценка воздействия на окружающую среду.
Должен быть подготовлен документ по оценке воздействия на окружающую среду и должна быть осуществлена экологическая экспертиза документа.
Согласно проекту, если эти объекты соответствуют экологическим требованиям по показателям влияния, для реконструкции этих объектов или замены существующих в этих объектах установок и оборудования не будет требоваться подготовка документа об оценке воздействия на окружающую среду.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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