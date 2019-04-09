В Азербайджане при проектировании морских торговых портов будет востребована подготовка документа о воздействии на окружающую среду.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, в связи с этим предлагается внесение изменений в закон "О морских портах".

Согласно изменениям, при проектировании мостов для разгрузки и загрузки, а также причалов для кораблей весом более 1350 тонн (за исключением паромов), связанных с морскими торговыми портами, а также набережными портами должна быть осуществлена оценка воздействия на окружающую среду.

Должен быть подготовлен документ по оценке воздействия на окружающую среду и должна быть осуществлена экологическая экспертиза документа.

Согласно проекту, если эти объекты соответствуют экологическим требованиям по показателям влияния, для реконструкции этих объектов или замены существующих в этих объектах установок и оборудования не будет требоваться подготовка документа об оценке воздействия на окружающую среду.