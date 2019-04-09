Цены на золотые и серебряные слитки в Азербайджане во вторник поднялись по сравнению с предыдущими показателями. Как передает Day.Az, об этом сообщает Trend со ссылкой на данные Центрального банка.

Так, унция золота девятого апреля подорожала на 5,083 маната, составив 2208,963 маната, серебра - на 0,2041 маната, до 25,9451 маната, цена на унцию платины понизилась по сравнению с предыдущим показателем на 7,4205 маната, до 1535,797, палладия - на 1,836 маната, до 2345,269 маната.

Название 09.04.2019 08.04.2019 Золото XAU 2208,963 2203,88 Серебро XAG 25,9451 25,741 Платина XPT 1535,797 1543,2175 Палладий XPD 2345,269 2347,105

Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.

Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма.