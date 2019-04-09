Вследствие принятых Счетной палатой Азербайджана мер по контролю, в 2018 году был выявлен факт неэффективного использования бюджетных средств в размере 90 миллионов манатов.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом на пленароном заседании Милли Меджлиса (парламента), в ходе обсуждения отчета Счетной палаты за прошлый год, рассказал председатель комиссии по вопросам экономической политики, промышленности и предпринимательства Зияд Самедзаде.

Самедзаде сообщил, что из возвращенных в госбюджет средств 38.4 процента приходится на долю налогов и других платежей, 19.8 процента - на другие направления, 17.4 процента - на строительные расходы и 10.7 процента - на закупки.

По словам депутата, 33.5 процента восстановленных в бюджет средств были связаны с нарушениями бюджетного законодательства.