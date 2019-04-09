Восстановление добычи нефти в рамках альянса ОПЕК+ после июня возможно, если на рынке возникнет неудовлетворенный спрос. Об этом журналистам сказал глава Минэнерго РФ Александр Новак в кулуарах Международного арктического форума, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Могут быть приняты разные решения в мае - июне месяце. На восстановление добычи может повлиять [такой фактор], если спрос будет выше предложения и нужно будет его удовлетворять", - считает он.