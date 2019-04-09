Новак допустил восстановление добычи в рамках ОПЕК+
9 апреля 2019 14:59 48
Восстановление добычи нефти в рамках альянса ОПЕК+ после июня возможно, если на рынке возникнет неудовлетворенный спрос. Об этом журналистам сказал глава Минэнерго РФ Александр Новак в кулуарах Международного арктического форума, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Могут быть приняты разные решения в мае - июне месяце. На восстановление добычи может повлиять [такой фактор], если спрос будет выше предложения и нужно будет его удовлетворять", - считает он.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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